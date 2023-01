Vor Baubeginn für Glasfasernetz

Den Zuschlag für die Netzerrichtung hat das örtliche Bauunternehmen Grünberger erhalten. "Die Matthias Grünberger GmbH ist als Bestbieter aus unserer Ausschreibung hervorgegangen. Im Sinne der Nachhaltigkeit freuen wir uns, dass wir unser Glasfasernetz mit dem örtlichen Bauunternehmen errichten können", sagt "öGIG"-Projektleiterin Magdalena Lederer.

Sobald es die Witterungsbedingungen zulassen, soll der großflächige Ausbau beginnen. Bereits in der Vergangenheit wurden bei Bauarbeiten in Münzkirchen erste Leerrohre verlegt, um Straßenzüge nicht erneut öffnen zu müssen. "Wir gehen davon aus, rasche Baufortschritte zu erzielen, und rechnen damit, dass im Spätsommer 2023 die ersten Haushalte in Münzkirchen an das Glasfasernetz angeschlossen sind", so Lederer.

