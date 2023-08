Vor Ankick in der Landesliga West: "Wir werden heuer eine Wundertüte sein"

Nach einer kurzen, aber intensiven Vorbereitungsphase inklusive spannender Duelle im Landescup wird morgen die neue Saison in der Landesliga West angepfiffen. Nach dem souveränen Wiederaufstieg von Liga-Krösus Bad Schallerbach verspricht die neue Spielzeit wieder mehr Spannung an der Tabellenspitze. Zumal erstmals in dieser Saison auch der bestplatzierte Zweite der beiden Landesligen durch die Relegation die Chance erhält, in die Oberösterreich-Liga aufzusteigen. Aber auch dahinter dürfte sich die Liga wieder enorm ausgeglichen präsentieren. Die OÖN haben vorab mit den fünf Innviertler Landesliga-Vertretern über ihre Saisonziele und Einschätzungen gesprochen.

SPG Schärding

Nach dem Vizemeistertitel in der vergangenen Saison mussten die Schärdinger einen Kaderumbruch bewältigen. Sieben Spieler haben den Verein verlassen, sechs neue kamen. Zudem steht mit Trainer Holger Stemplinger ein neuer Mann an der Seitenlinie. "Wir werden heuer eine Wundertüte sein", sagt der Sportliche Leiter Andreas Michl. Zwischen einer Top-Platzierung und einem gesicherten Rang im Mittelfeld sei alles möglich. "Der 3:1-Sieg im Landescup gegen Andorf stimmt mich aber zuversichtlich", sagt Michl.

SPG Andorf/Sigharting

Die Andorfer können mit der abgelaufenen Saison und Platz drei durchaus zufrieden sein. Daran wollen sie auch mit ihrem neuen und alten Trainer Bernhard Straif in dieser Spielzeit anschließen. "Eine Top-Fünf-Platzierung wäre super", erhofft sich Sektionsleiter Gerald Berger einen guten Saisonstart. Gegen Schalchen warte laut Berger eine schwierige Aufgabe. Für den Verein, der in den vergangenen Jahren stets im Spitzenfeld mitmischte, sei die Landesliga mit den vielen Derbys im Allgemeinen sehr attraktiv. Eine Rückkehr in die OÖ-Liga wolle und könne man gar nicht erzwingen. Dazu müsse einfach alles passen, so Berger.

Union Esternberg

Bei den Sauwaldveilchen gestaltete sich die Vorbereitung mit einigen Verletzten etwas schwierig. Dementsprechend vorsichtig gibt sich der stellvertretende Sportliche Leiter Klaus Goldberger: "Ein einstelliger Tabellenplatz wäre eine super Sache. Wir wollen aber definitiv mehr als die 36 Punkte in der abgelaufenen Saison." Nach dem Cup-Aus gegen Schalchen am Samstag liegt der volle Fokus nun auf der Liga. Mit Gmunden wartet dabei am ersten Spieltag ein Gegner aus dem vorderen Drittel der abgelaufenen Saison.

SV Schalchen

Nach einer bescheidenen vergangenen Saison, die man auf dem drittletzten Platz beendete, schaut man in Schalchen in diesem Jahr nach vorne: "Wir haben die vergangene Spielzeit abgehakt", sagt Sportchef Klaus Erkner. Mit Robert Pessentheiner ist bereits in den letzten Frühjahrsrunden ein alter Bekannter auf die Trainerbank zurückgekehrt. Nach zwei Trainerwechseln in der vergangenen Saison soll wieder Ruhe und in weiterer Folge der Erfolg in Schalchen einkehren. "Die Stimmung im Team ist positiv. Unser Ziel ist ein guter Mittelfeldplatz", sagt Erkner.

FC Munderfing

Der Aufsteiger kehrte nach elf Jahren wieder in die Landesliga zurück. "Wir wissen, wo wir herkommen. Unsere finanziellen Mittel sind begrenzt", sagt Meistertrainer Philipp Penninger. Das erklärte Ziel ist daher der Klassenerhalt. Um das zu erreichen, wurde in der Vorbereitung vor allem an der Defensive gefeilt. Ob diese Arbeit Früchte trägt, kann und muss die Penninger-Elf bereits morgen beim "Comeback" zuhause gegen Vizemeister Schärding unter Beweis stellen.

Landesliga West - 1. Runde

Munderfing – Schärding, Freitag, 18 Uhr

Schalchen – Andorf, Freitag, 19 Uhr

Gmunden – Esternberg, Freitag, 19.30 Uhr

Bad Wimsbach – Kammer, Freitag, 19 Uhr

Pettenbach – Grieskirchen, Freitag, 19.30 Uhr

Peuerbach – Sattledt, Samstag, 17 Uhr

Schwanenstadt – St. Marienk./W., Samstag, 17 Uhr

