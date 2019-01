"Vor allem Herzpatienten müssen aufpassen!"

BRAUNAU. Braunaus Bezirksärztesprecher Kurt Roitner gibt Tipps für gesunde Schneeschaufeln.

Im Bild: Doktor Kurt Roitner Bild: mora

Die weiße Pracht vor der Haustür und am Gehweg muss weggebracht werden, so will es das Gesetz. Eine anstrengende Angelegenheit, die auch Folgen haben kann. Deshalb: Vorsicht ist geboten! "Vor allem Herzpatienten müssen aufpassen. Starke Kälte und starke Beanspruchung sind nicht gut fürs Herz", sagt Bezirksärztesprecher Kurt Roitner. Er rät, sich Zeit zu lassen. "Man muss nicht alles gleich schnell machen wie andere, sondern im eigenen Tempo", sagt er.

Auch auf das Gewicht der Schneeschaufel muss geachtet werden: "Es muss nicht immer die volle Schaufel sein, schon gar nicht bei Bandscheibenproblemen", sagt er. Die Hälfte auf der Schaufel reicht, vor allem, wenn der Schnee nass und dadurch schwerer ist. Kurt Roitner empfiehlt, breite Schaufeln mit Rollen, mit denen man den Schnee gut wegkarren kann. "Das entlastet die Wirbelsäule!", sagt er. Beim Schaufeln ist besonders auf Körperspannung zu achten. "Nicht viel vorgebeugt und je weniger über Hebelwirkung geht, desto besser", sagt Roitner. Er empfiehlt, das ganze Jahr über etwas für die Bauch- und Rückenmuskulatur zu tun. Wer sich doch einmal verausgabt hat, danach an Verspannungen und dadurch an Schmerzen leidet, der soll sich ausruhen. "Wärme tut gut und hilft zu entspannen. Aber auch Salben und leichte Schmerzmittel helfen", so der Hausarzt.

