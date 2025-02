Vor 800 Fans musste sich UVC Ried gegen Tirol klar geschlagen geben

Es war das erwartete "Volleyballfest" am Samstagabend im Volleydome beim Spiel zwischen dem UVC McDonald’s Ried und dem überlegenen Tabellenführer Hypo Tirol. Rund 800 Fans kamen und hofften insgeheim auf eine Sensation. Den ersten Durchgang holte sich der Champions-League-Teilnehmer aus Tirol relativ souverän mit 25:21. Richtig laut wurde es in der Halle dann im zweiten Satz: Die Rieder spielten sich eine Fünf-Punkte-Führung heraus. Die Tiroler ließen sich aber auch von einem 21:24-Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und wehrten gleich vier Satzbälle der Innviertler ab. Der zweite Durchgang ging letztendlich mit 29:27 an die Tiroler. Die Rieder hielten auch im dritten Durchgang gut mit, letztendlich holten sich die Gäste, die bisher in der gesamten Saison noch keinen einzigen Punkt abgeben mussten, den dritten Durchgang mit 25:22.

"Vor allem im zweiten Satz war es ein Spiel auf Augenhöhe. Tirol war ein extrem starker Gegner", sagte Mittelblocker Liam Hunger nach dem Spiel. "Ja, natürlich hat es ein bisschen wehgetan, dass wir die Führung im zweiten Satz noch hergegeben haben. Aber eine derart starke Mannschaft wie Tirol, die unter der Woche noch Champions League gespielt hat, lässt sich halt auch von einem Fünf-Punkte-Rückstand nicht beeindrucken", sagte UVC-Ried-Obmann Roman Lutz nach dem letzten Heimspiel im Grunddurchgang.

Das letzte Spiel bestreitet der UVC Ried am kommenden Samstag (18 Uhr) gegen den Tabellenzweiten Hartberg. Vor der letzten Runde ist für Ried vom zweiten Endplatz bis zum vierten Rang alles möglich. Um die favorisierten Hartberger zu überholen, müsste Ried mit 3:0 oder 3:1 gewinnen. Dann würde man im Viertelfinale auf Amstetten treffen. Bei einem 3:2-Erfolg oder einer Niederlage ist es durchaus wahrscheinlich, dass der punktegleiche Vierte Aich/Dob die Rieder noch überholt. In diesem Falle würden die Innviertler im Viertelfinale auf Graz treffen. Bleibt Ried Dritter, würde es zum Duell mit Waldviertel kommen.

Bei den Riedern versucht man diese Spekulationen auszublenden. "Wir fahren als klarer Außenseiter nach Hartberg, aber wir sind sicher nicht chancenlos. Wir wollen dort die Überraschung schaffen", sagte Mittelblocker Felix Breit gestern im Gespräch mit den OÖN.

Die Spieltermine für das Viertelfinale, das in einer "Best-of-five-Serie" (jene Mannschaft, die zuerst drei Spiele gewinnt, steigt auf, Anm. d. Red.) ausgetragen wird, stehen bereits fest: Am 23. Februar spielt Ried daheim, am 26. Februar auswärts, am 1. März wieder vor eigenem Publikum. Je nachdem könnte es zwei weitere Termine geben – diese wären am 5. März (auswärts) und 8. März (daheim).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.