Vor 70 Jahren kamen Spätheimkehrer nach Hause: "Es war sehr bewegend"

Natürlich könne er sich noch immer daran erinnern, sagt Johann Kreil. Er war 13 Jahre alt, hatte ein Gedicht auswendig gelernt, das er vortragen sollte, und war übervoll mit vielen Emotionen. Genauso wie die zahlreichen anderen Menschen, die sich am 15. Oktober 1953 am Stadtplatz in Braunau versammelten. 634 Spätheimkehrer, Kriegsgefangene aus Russland, durften nach acht Jahren Zwangsarbeit wieder nach Hause. Darunter vier Männer aus dem Bezirk Braunau.