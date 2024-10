Vor 10 Jahren in Italien gestohlen: Auto tauchte im Innviertel wieder auf

Man sollte die Hoffnung nie aufgeben, Verschwundenes eines Tages wiederzufinden – das zeigt ein aktueller Fall, über den Polizei am Donnerstag berichtete: Beamte der Polizeiinspektion Tumeltsham haben am Dienstagabend am Grenzübergang Suben bei einer Kontrolle einen Wagen aus dem Verkehr gezogen, der im Dezember 2013, also vor fast elf Jahren, in Italien als gestohlen gemeldet worden war. Der Lenker, ein 32-Jähriger aus dem Kosovo, wurde vorläufig festgenommen. Nach seiner Einvernahme wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

