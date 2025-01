Von Sonne geblendet: Pkw-Lenker übersah Rennradfahrer (45) in Waldkirchen

Blaulichteinsatz am Donnerstag um die Mittagszeit im Gemeindegebiet von Waldkirchen am Wesen (Bezirk Schärding): Auf Höhe der Ortschaft Graben war ein Rennradfahrer an einer Kreuzung von einem Pkw erfasst worden. Der 45-jährige Innviertler wurde über die Windschutzscheibe geschleudert, bevor er auf der Straße liegen blieb.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, zog er sich bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen zu, dass er in das Klinikum Schärding gebracht werden musste. Der Autofahrer überstand den Unfall unversehrt. Er habe den Sportler aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen, gab der 50-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen gegenüber der Polizei an.

