Von Sensationen, Alleskönnern und einem Neuling

Kurz vor dem Jahreswechsel haben es Nachwuchsfußballer aus aller Herren Länder beim Baumit Hallencup in Schärding noch einmal krachen lassen. Inmitten der starken Konkurrenz hat es beim U12-Turnier eine Mannschaft aus dem Innviertel mit Spielwitz und ebenso starken Nerven wie Leistungen bis ins Halbfinale geschafft: Die Spielgemeinschaft Antiesental. Dort kam es dann zum "Derby" gegen die Spielvereinigung Ried. Der Underdog präsentierte sich gegen die Nachwuchsmannschaft des Bundesligisten erneut stark, musste aber ins Siebenmeterschießen. Dabei setzten sich allerdings die Rieder 5:4 durch und dem Erfolgslauf der SPG Antiesental ein (vorläufiges) Ende. Entmutigen ließ sich der Halbfinalist dadurch nicht. Im Kampf um Platz drei zeigten die Antiesentaler noch einmal groß auf, fertigten den FC Blau-Weiß Linz 2:0 ab und belegten damit – hinter Sieger TSV Schott Mainz und der SV Ried – Platz drei. "Für mich ist die Spielgemeinschaft Antiesental die Sensation des bisherigen Turniers. Die Burschen haben richtig guten Fußball gezeigt und sich absolut verdient gegen Vereine wie Blau-Weiß Linz, den 1. FC Passau und den LASK durchgesetzt", freut sich Johannes Fesel, Hauptorganisator des Baumit Hallencup, über das gute Abschneiden der Innviertler. Begeistert hat den Esternberger auch Sieger TSV Schott Mainz. "Diese Mannschaft ist extrem spielstark. So einem Team zuzuschauen ist einfach nur fantastisch."

Während das U13-Finale zu einer "deutschen Meisterschaft" mutierte, gab es beim U13 Cup1 mit dem Sieg des SK Schärding eine weitere Erfolgsmeldung aus heimischer Sicht. Die Nachwuchskicker aus der Barockstadt landeten mit dem Punktemaximum (15) hochverdient auf Rang eins. Ebenfalls erwähnenswert ist der FC Dingolfing, der nicht nur das U10-Turnier für entschieden hat, sondern als einziger Verein beim Baumit Hallencup sämtliche Altersklassen (U10 bis U16) mit einer eignen Mannschaft besetzt.

Ergebnisse der letzte Tage

U12-Turnier: 1. TSV Schott Mainz, 2. SV Ried, 3. SPG Antiesental, 4. BW Linz, 5. LASK, 6. First Vienna; U13 CUP1: 1. SK Schärding, 2. FC Andorf, 3. TSV Waldkirchen, 4. SV Taufkirchen, 5. DJK Fürsteneck, 6. FC Münzkirchen; U13 Finale: 1. SpVgg Deggendorf, 2. SV Heimstetten, 3. TSV Schott Mainz U12, 4. FC Dingolfing, 5. TSV Poing, 6. SV Pocking; U14 CUP1: 1. Red Star Penzing, 2. WSG Tirol, 3. SK Schärding, 4. Union Esternberg, 5. ATSV Stein, 6. SV Taufkirchen; U14 Finale: 1. SpVgg Deggendorf, 2. WSG Tirol, 3. Red Star Penzing, 4. FC Dingolfing, 5. Union Weisskirchen, 6. FC Ergolding. Beim U15-Vorrunden-Turnier am 30. Dezember hat sich der AFW Waidhofen für das U15-Event qualifiziert und spielt damit am 7. Jänner in der Gruppe C gegen den VfB Stuttgart, SK Slavia Prag und die AKA St. Pölten.

Tag der "Giganten"

Als erste Mannschaft hat sich der AFW Waidhofen aus Niederösterreich für das große U15-Event, das am Samstag, 7. Jänner, in der Bezirkssporthalle Schärding ausgetragen wird, qualifiziert. Das Auftaktmatch bestreiten um 9.30 Uhr Borussia Dortmund und die AKA SV Ried. Ein weiterer Höhepunkt an diesem Tag wird zweifellos das für 15 Uhr geplante Aufeinandertreffen von Bayern München und "Hallencup-Debütant" Manchester United. "Ich bin echt gespannt, wie sich die Engländer schlagen werden. Aber unabhängig von ihrer Endplatzierung freue ich mich einfach, dass sie zum ersten Mal bei uns am Start sind", sagt Fesel.

Wer am Samstag noch gegen Manchester, Bayern München, Seriensieger VfB Stuttgart oder Borussia Dortmund auf dem Parkett steht, wird heute und morgen in der Bezirkssporthalle ermittelt. Dann stehen nämlich die letzten U15-Vorrunden auf dem Programm. "Vielleicht ist noch die eine oder andere Überraschung dabei. Mich würde das auf jeden Fall freuen", sagt Johannes Fesel.

Autor Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel

