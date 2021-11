Kreativität ist ihre Leidenschaft, das Werken mit Leder ihre Passion. Barbara Anglberger ist nicht nur gelernte Sattlerin und Riemerin, sondern auch Sennerin, Küchenfee, Brotbäckerin und Seifensiederin. 34 Jahre arbeitete sie in der Sattlerei im Familienbetrieb ihres Vaters, ehe sie den Schritt in die Veränderung und in die Selbständigkeit wagte. Wie es der 51-Jährigen gelingt, ihre vielen Talente zu verwirklichen, erzählt sie im Interview.