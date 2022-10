20 Punkte in der Hin- und 20 in der Rückrunde. Mit dieser Vorgabe ist der SV Eberschwang (1. Klasse Südwest) in die Saison 2022/23 gestartet. Bisher ist der Verein voll im Soll. Keine Selbstverständlichkeit beim niedrigen Durchschnittsalter der Truppe, die seit Sommer von Günter Fischer trainiert wird. Genau diese Jugend war für den Coach ausschlaggebend, sportlich nach Eberschwang zu übersiedeln. "Es ist eine Freude zu sehen, wie viele Kinder zu den Trainings kommen.