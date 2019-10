Von Reifenteil am Kopf getroffen: 61-jähriger Innviertler schwer verletzt

Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Schärding füllte am 17. Oktober 2019 gegen 9:10 Uhr auf dem landwirtschaftlichen Anwesen seines Sohnes in Taufkirchen an der Pram den abmontierten Reifen eines Tranktoranhängers mit Luft auf.

Dabei löste sich durch den aufgebauten Druck der Sprengring von der Felge und traf den Mann am Kopf. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz gebracht.