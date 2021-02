Von Hochburg-Ach ins Jet Propulsion Laboratory

Cornelia Altenbuchner (35) arbeitet als technische Expertin für Roboterbau und -simulation am Jet Propulsion Laboratory (JLP). Dort baut und steuert man Satelliten, Raumsonden und Roboter für die NASA. Das JPL in Pasadena gehört zum California Institute of Technology. Altenbuchner ist gebürtige Innviertlerin, sie wuchs in Hochburg-Ach auf, studierte in Regensburg, Maryland und Washington (DC), arbeitete für BMW und Siemens.