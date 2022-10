Von einem Todesurteil, vom Wenden und von "Mudlbam und Föwara"

Die heimatkundlichen Beiträge in der Schriftenreihe "Der Bundschuh" bilden die Geschichte des Inn- und Hausruckviertels auf vielfältige Weise ab. Band 25 der Reihe ist soeben erschienen und wird am Dienstag, 8. November, in Ried vorgestellt.

22 Beiträge sind in der aktuellen Ausgabe zusammengefasst. Mehrere Autoren gehören schon seit Jahren zum fixen Verfasser-Stamm der Berichte aus dem Inn- und Hausruckviertel. Etwa Peter Fußl aus Ort. Er berichtet über 360 Jahre Apotheke "Zur hl. Jungfrau" in Obernberg und beschreibt die Anfänge des Apothekerwesens im Inn- und Hausruckviertel. Auch Rudolf Lessky zählt zu den seit Jahren aktiven Autoren. Er widmet sich diesmal der literarischen Spurenvielfalt in Schärding. Das Autorenteam Josef Kettl, Gertraud Felix und Konrad Flotzinger versucht eine Annäherung an Franz Stelzhamer im Gedenkjahr 2022.

Über das Wenden

Eine (un)bekannte museale Rarität aus dem Bezirksmuseum Herzogsburg in Braunau, nämlich das Original des Todesurteils von Johann Philipp Palm, steht im Zentrum der Betrachtungen von Tamara und Manfred Rachbauer. Unter dem Titel "Heilige und Passion" schildert Julia Knollmayr die mehrjährige Restaurierung der Wandmalereien im Kreuzgang des Kollegiatstifts Mattighofen. Über die früher allgegenwärtige Praxis des Wendens berichtet Auguste Erlachner (mit Originalanleitung).

Faszinierende Themenvielfalt

Die Themenvielfalt ist jedes Mal aufs Neue faszinierend: Mit dem Münzschatzfund von Fugging beschäftigt sich Bernhard Prokisch und Leopold Heinrich Ammerer schreibt über den Garten seiner Familie am Rieder Kirchenplatz. "Mudlbam & Föwara" heißt der Beitrag von Michael Hohla, Cornelia Schlosser und Sigrid Stadler. Das Autorenteam erörtert darin natur- und kulturgeschichtliche Aspekte zu unseren Weiden. Den Weg vom Stift Suben zur modernen Strafvollzugsanstalt beschreibt Judith Estermann und erläutert den Tagesablauf der Häftlinge. Karl Martin Maier betrachtet die weltlichen Stiftungen des Propstes Georg Leick zu Mattighofen und beleuchtet damit das Schulstiftungsbuch von Mattighofen 1864 und die Situation der Volksschulen allgemein.

Diese und noch viele Beiträge mehr werden am Dienstag, 8. November (19 Uhr, Sparkassen-Stadtsaal Ried) von Gerhard Marschall präsentiert; musikalische Gestaltung durch "ginfis#".