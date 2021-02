Marco Baccili (26, ÖVP) Jüngster Gemeinderat in Braunau und seit 2019 Obmann der Bürgermeisterpartei in der Bezirkshauptstadt: der 26-Jährige Marco Baccili ist schon längst in der Kommunalpolitik angekommen. Mit 19 trat er der Jungen Volkspartei bei, danach wurde er in den Bezirksvorstand gewählt. Von einem seiner Vorgänger, dem 2018 verstorbenen Rechtsanwalt Florian Lackner, hat er viel gelernt. „Es ist wichtig, dass wir Jungen viel Wissen von der ältereren Generation aufsaugen