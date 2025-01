Franziska Stranzinger wird in naher Zukunft die Biobäckerei in Altheim von ihren Eltern übernehmen.

Franziska Stranzinger war viele Jahre in der Welt daheim. Die Marketingexpertin in der Luxushotellerie wollte nach beruflichen Stationen in Dubai und Mexiko eigentlich nur eine kurze Pause bei ihrer Familie in Altheim einlegen, ehe sie die Erfolgsreise zum nächsten Topjob in London fortsetzt.