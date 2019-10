Von der Arbeit auf den Platz: Gurtner wollen heute nächste Sensation liefern

Vierter Platz in der Regionalliga Mitte, nur drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Es ist bisher die stärkste Regionalliga-Herbstsaison in der Vereinsgeschichte der Union Gurten. Am Wochenende deklassierte die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch den Tabellenletzten Stadl-Paura mit 6:0, der Sieg hätte durchaus noch höher ausfallen können. Dabei wurde Gurten von Zweitliga-Verein Austria Lustenau beobachtet.

Der Respekt der Vorarlberger vor dem heutigen Cup-Duell in Gurten (19 Uhr) ist groß. Kein Wunder, schließlich warfen die Gurtner in der zweiten Runde den SV Horn aus dem Bewerb. "Ich habe mir von jedem Spiel von Lustenau Videomaterial besorgt. Wir überlassen sicher nichts dem Zufall", sagt Peter Madritsch im OÖN-Gespräch. Gestern Abend absolvierten die Gurtner, die erstmals im Cup-Achtelfinale stehen, noch ein kurzes, intensives Abschlusstraining. Im Anschluss bereitete das Trainerteam die Mannschaft mit mehreren Videosequenzen ganz genau auf die Lustenauer vor.

Völlig ausgeruht werden die meisten Kicker der Gurtner nicht sein, wenn sich die Mannschaft eineinhalb Stunde vor dem Anstoß trifft. "Die meisten müssen am Spieltag noch arbeiten. Einige kommen sicher mit dem Arbeitsgewand zum Spiel. Das geht bei einem Verein wie Gurten nicht anders", sagt Madritsch. "Dieses Cup-Achtelfinale vor unseren heimischen, treuen Fans ist für alle im Verein eine Belohnung für die harte Arbeit der vergangenen Jahre. Dieses Spiel ist etwas ganz Besonderes, aber natürlich wollen wir dem großen Favoriten aus Lustenau, so gut es geht, Paroli bieten. Ich hoffe, dass uns viele Zuschauer unterstützen", sagt Madritsch und fügt hinzu: "Wir müssen versuchen, die Räume eng zu machen. Die Lustenauer haben in der Offensive enorm viel Qualität. In der Offensive wollen wir immer wieder mit schnellen Vorstößen zu unseren Chancen kommen."

Madritsch muss weiterhin auf Torjäger Filip Matijasevic verzichten. Der Kroate wird den Gurtnern verletzungsbedingt im Herbst nicht mehr zur Verfügung stehen. Er unterzieht sich derzeit in Zagreb einer mehrwöchigen intensiven Behandlung. Der Langzeitverletzte Rene Kienberger ist wieder ins Training eingestiegen, er dürfte im Herbst aber nicht mehr zum Einsatz kommen. Sebastian Zirnitzer kehrt nach seiner Sperre in die Mannschaft zurück.

"Sensationeller Herbst"

Seiner Mannschaft spricht Madritsch ein großes Lob aus. "Was die Burschen bisher im Herbst geleistet haben, ist sensationell. Aber wir dürfen uns trotzdem nicht zufriedengeben, denn es gibt noch immer viel Entwicklungspotenzial, das wir unbedingt abrufen wollen", sagt Madritsch.

Manuel Kerhe schoss die SV Ried in Steyr in der letzten Spielminute ins ÖFB-Cup-Achtelfinale. Bild: GEPA pictures

Ried kämpft in St. Pölten um den Viertelfinal-Einzug

Mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen wird die SV Guntamatic Ried heute (18 Uhr, live auf ORF Sport plus) ins Cup-Achtelfinale in St. Pölten gehen. Sieben Siege und ein Unentschieden holte die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner in den vergangenen acht Pflichtspielen. Ganz anders die Situation beim Bundesliga-Letzten aus der niederösterreichischen Hauptstadt. St. Pölten holte aus den ersten zwölf Meisterschaftsspielen lediglich einen Sieg, das bescheidene Torverhältnis: 8:35. Für Ried-Trainer Baumgartner sind die Niederösterreicher aber in der Favoritenrolle. „Ich erwarte St. Pölten durchaus mit Offensivdrang. Es ist gut möglich, dass wir daher etwas defensiver als zuletzt agieren“, sagt Baumgartner, der seine Mannschaft vor dem Horn-Spiel am Freitag wohl auf einigen Positionen umstellen wird. Mehrere Spieler sind angeschlagen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ÖFB-Cup Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.