Von Backkünsten, Schlossfräulein und süßen Köstlichkeiten

Ganz so einfach ist es nicht, den Eingang zur Schlosskonditorei an der Westseite des altehrwürdigen Gebäudes zu finden. "Viele Kunden stehen dann an der Ostseite des Schlosses und rufen mich an, weil sie keine Zufahrt finden", sagt Katrin Moser und lacht. Zur Begrüßung wird die Autorin dieser Zeilen gleich mit einer süßen Köstlichkeit überrascht: "Bist du eh a Süaße", fragt Katrin Moser. Eigentlich nicht.