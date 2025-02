Vom zvü Miassn und zweng Lavendl: In Menscha von Doris Leeb menschelt’s

So sans hoit, de Menscha. Aber wie genau sind sie denn? Und was wollen sie gegenwärtig sein? Wortgewaltig schreibt Doris Leeb in ihrem zweiten Lyrikband über die Menscha, also über die Frauen, ihre Geschichten, Vorurteile und Ungerechtigkeiten, denen sie tagtäglich begegnen. Dazu verwendet die Autorin ihren einzigartigen Schreibstil, vermischt Mundart mit Hochsprache und hin und wieder auch Englisch und Französisch. Gewitzte und tiefsinnige Dialektpoesie, die bewegt.

Wonn des Ego ned wa, donn wa da Egon a N. Herrlich. Wann und wo genau fällt Ihnen sowas ein?

Das kommt tatsächlich dann, wenn ich mit der Sprache spiele, mich hinsetze, was aufschreibe, was mir ganz spontan in den Sinn kommt und herumprobiere, mit Buchstaben experimentiere. Sowas liebe ich.

Tatsächlich geht es in Ihrem neuen Buch weniger um die Egons, sondern mehr um Menscha. Sie legen in Ihren Gedichten den Finger auf Ungerechtigkeiten, denen Frau begegnen. Welche "wurmt" Sie am meisten?

Welche Ungerechtigkeit, mit der Frauen noch immer zu kämpfen haben, mich am meisten wurmt, ist schwer zu beantworten, da es leider immer noch einige sind. Ob es die Care-Arbeit ist, die von Frauen gratis erledigt wird, obwohl sie mit der Kindererziehung und dem Pflegen von Alten und Kranken die Arbeit ist, auf der unsere Gesellschaft und unser Miteinander fußt. Ob es der Gender-Pay-Gap oder auch die Reduktion der Frau auf ihr Äußeres ist, es gibt noch sehr viel zu tun. Darum ist es mir auch ein Anliegen, diese Ungerechtigkeiten in meinen Texten zu thematisieren.

Beim "Tradwife"-Trend werden alte Rollenbilder von jungen Fragen im Netz gefeiert. Also bye-bye Feminismus?

In einer so fordernden Welt, in der so viele Krisen gleichzeitig stattfinden, wundert es mich nicht, dass sich manche wieder in alte Rollenbilder zurückziehen wollen. Wichtig ist immer der Diskurs, denke ich. Es gibt nicht die eine Wahl, wie eine Frau zu leben hat, aber es wäre wünschenswert, dass unser System es jeder Frau erlaubt, frei und unabhängig entscheiden zu können, wie sie leben will. Und zu den Tradwives: Das kann hoffentlich für junge Mädchen auch abschreckend wirken! Manchmal ist erst ein Rückschritt in der Gesellschaft notwendig, bevor wir den nächsten Schritt nach vorne machen. Zumindest in meiner Wunschvorstellung.

Sie kombinieren gekonnt Mundart mit Hochsprache. Was bedeutet Dialektsprache für Sie als Autorin?

Dialekt ist so rough, rau, ehrlich. Ich liebe den Innviertler Dialekt, interessiere mich aber auch für andere Dialekte im deutschsprachigen Raum. Es ist einfach faszinierend, wie eine Region durch ihre Sprache geprägt ist. Den Dialekt mit Hochsprache zu kombinieren, finde ich auch spannend, weil es bei den Lesern ganz unterschiedlich ankommen kann, je nachdem, was verwendet wird.

"Menscha" von Doris Leeb ist ab sofort im Buchhandel, beim Verlag unter editionpanoptikum.at sowie direkt bei der Autorin erhältlich.

