Vor zwölf Jahren ist eine Ära zu Ende gegangen. Die Schmelzöfen der Riedel-Glashütte Schneegattern in Lengau gingen aus, die Glasproduktion wurde eingestellt. Die Leidenschaft brennt aber in den ehemaligen Arbeitern weiter. Ihre Erinnerungen und die Geschichte hinter den 220 Jahren Glaskunst hat die Lengauerin Lisa Eidenhammer in ein 15-minütiges Filmdokument verpackt. Der Film, ist auf Nachfrage gegen einen Unkostenbeitrag erhältlich.