Vom Schulsport zur World Tour

BRAUNAU. Mit 14 Jahren fand Eva Freiberger im Gymnasium Braunau ihre erste große Liebe: Volleyball.

Eva Freiberger Bild: cev/fivb

Von der Schülerliga ging es zwei Jahre später direkt ab in die 2. Bundesliga. Beim ATSV Braunau herrschten perfekte Bedingungen, um von erfahrenen Spielerinnen zu lernen und Spielpraxis zu sammeln. Nach ihrem Informationstechnologie-Studium in Salzburg, wo sie beim TV Oberndorf erstmals 1. Bundesliga spielte, verschlug es sie wieder zurück nach Oberösterreich, genauer gesagt Linz. Sie spielte im Winter viele Jahre unter anderem für ASKÖ Linz-Steg und den Perger Verein Prinz Brunnenbau Volleys, mit dem sie den Aufstieg in die 1. Bundesliga feiern konnte. Doch ihr Herz schlug immer mehr für Beachvolleyball.

2016 ergab sich für die Innviertlerin die Möglichkeit, mit Lisi Klopf ein Team zu bilden und erstmals World-Tour-Luft zu schnuppern. Seit Klopf ihre aktive Karriere beendet hat, geht die Braunauerin, die von Florian Zagler (Zagler Müslibär) unterstützt wird, mit ihrer neuen Partnerin Valerie Teufl auf Punktejagd. Sie konnten unter anderem eine Silbermedaille auf der World Tour, Bronze auf der Mitteleuropäischen Tour, die Bronzemedaille bei den Staatsmeisterschaften in Litzlberg gewinnen und sich als Nummer zwei in Österreich etablieren.

