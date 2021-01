Vom Rettungswagen gerammt - Pkw in Wald geschleudert

Gegen halb sechs Uhr abends war ein 21-jähriger Rettungssanitäter mit seinem Dienstfahrzeug auf der stark beschneiten Jeginger Gemeindestraße in Richtung Munderfing unterwegs, als das Unglück passierte. Im Wagen befand sich außerdem eine 85-jährige Patientin aus dem Bezirk Braunau.



Das Rettungsauto kam auf der Schneefahrbahn in Jeging in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern und prallte dabei gegen den entgegenkommenden Pkw einer 19-Jährigen aus Braunau. Mit im Fahrzeug saßen auch der 18-jährige Freund der jungen Frau, sowie das fünf Monate alte Baby. Der Wagen geriet durch den Zusammenstoß ebenso ins Schleudern und kam erst in einem angrenzenden Wald zum Stehen.



Die beiden jungen Eltern wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Braunau gebracht.

Lokalisierung der Unfallstelle: