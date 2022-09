Vom Prügel- zum Musterknaben

Eine katastrophale Saison hat der USV St. Pantaleon hinter sich. Mit unzähligen Verletzten, einem Torverhältnis von 17:75 und nur zehn Punkten aus 26 Spielen stiegen die Oberinnviertler im Juni dieses Jahres in die 2. Klasse Südwest ab. Dabei hatte man zunächst das vordere Tabellendrittel ins Visier genommen. Doch schon Wochen vor dem Ende der Meisterschaft war klar, dass nichts mehr zu retten ist. "Wir hatten im Lauf der Saison fünfzehn Verletzte und sind zum Teil mit acht 1b-Spielern aufgelaufen, damit wir die Leute überhaupt noch zusammenbringen. Auch unsere starke U16-Mannschaft hat geholfen, aber am Ende sind wir souverän abgestiegen", blickt Gerhard Hirscher, Sektionsleister des USV St. Pantaleon, auf die desaströse Meisterschaft 2021/22 zurück.

Der Blick nach vorne

Aller Widrigkeiten zum Trotz machten er und seine Funktionärskollegen das Beste aus der misslichen Lage, beobachteten schon im Frühjahr die Vereine der 2. Klasse Südwest und machten sich an die Kaderplanung für die neue Saison. Zwar blieb der Kern der Mannschaft zusammen, doch da es an der nötigen Routine fehlte und ein paar Spieler abwanderten, wurde der USV auf dem Transfermarkt aktiv. Dabei dürften die Verantwortlichen ein glückliches Händchen gehabt haben. Unter anderem Neuzugang Mario Bergmüller hat seine Qualität mit sechs Treffern unter Beweis gestellt.

Dennoch: Den Abstieg im Sommer zu verarbeiten, aus dem Kopf zu verbannen und abzuhaken sei schwierig gewesen – aber machbar. Wie gut das der von Damir Borozni trainierten Mannschaft gelungen ist, hat sie in den ersten Runden der noch jungen Meisterschaft eindrucksvoll demonstriert. Mit einer makellosen Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen liefert sich St. Pantaleon aktuell ein Kopf-an-Kopf- Rennen mit dem FC Pischelsdorf. Für Hirscher ein Duell, das sich in den kommenden Runden fortsetzen und zuspitzen wird.

Erst Ende Oktober kommt es in Pischelsdorf zum direkten Duell. Bis dahin wollen die Oberinnviertler möglichst viele Punkte sammeln, "denn auf diesem extrem kleinen Platz zu spielen, ist immer schwierig. Außerdem haben die Pischelsdorfer einen super Kader", sagt der Sektionsleiter, der auch den kommenden Gegner Uttendorf stark einschätzt. Allerdings hat sich der am Wochenende mit zwei Ausschlüssen (Christoph Murauer und Michael Wenigwieser sahen in den letzten Spielminuten Rot) selbst geschwächt. "So oder so: Für uns wäre ein Heimsieg gegen Uttendorf wegweisend. Allerdings haben wir in den letzten Wochen schon gemerkt, dass es auch in der zweiten Klasse kein Spaziergang ist. Ganz im Gegenteil", sagt Gerhard Hirscher.

Bis dato noch unbesiegt ist auch der SV Schildorn (2. Klasse West). Allerdings steht am Sonntag das Derby gegen Spitzenreiter Pattigham/Pramet an. Obwohl beide Vereine im Nachwuchs eine Spielgemeinschaft stellen und eine Freunschaft verbindet, wird diese am Wochenende für 90 Minuten auf Eis gelegt. Während Spitzenreiter Pattigham/Pramet im Nachbarschaftsduell voraussichtlich wieder auf Toptorjäger Valon Gashi zählen kann, will Schildorn als eingespieltes Kollektiv punkten. "Wir haben zwar keine herausragenden Spieler, sind aber als Mannschaft stark", sagt Stephan Hangler, Sportlicher Leiter des SV Schildorn.

Eine Mannschaft, die sich in den kommenden Jahren verjüngen will. "Wir denken langfristig. Und da einige Stützen bereits über dreißig sind, wollen wir zeitgerecht junge Talente einbauen und behutsam an die Kampfmannschaft heranführen", erklärt Hangler die Vereinsphilosophie. Mit den jungen Eigenbauspielern will der SV Schildorn zwar vorne mitmischen, ist aber in puncto Aufstieg zurückhaltend. "Zum einen ist es noch viel zu früh, um das Wort erste Klasse überhaupt in den Mund zu nehmen. Zum anderen weiß ich gar nicht, ob es überhaupt der richtige Zeitpunkt wäre. Wahrscheinlich würden der Mannschaft noch ein, zwei Jahre in der zweiten Klasse nicht schaden. Falls es aber doch passiert, werden wir uns bestimmt nicht wehren", sagt Stephan Hangler, der mit dem Trainerduo Philip Riepl/Sebastian Strasser voll und ganz zufrieden ist. "Mit Sebastian Strasser haben wir einen Spielertrainer mit Bezirksligaerfahrung bekommen, der uns sehr viel Stabilität gibt. Außerdem ist unser langzeitverletzter Kapitän Stefan Maier wieder mit an Bord und aus der Akademie in Ried ist mit Niklas Gruber ein junger Schildorner zu seinem Stammverein zurückgekommen. Das sind mitunter die Gründe, warum es heuer so gut läuft", ist Hangler überzeugt.

Das Trainerduo wird entscheiden, wer es am Sonntag mit Gashi und Co aufnehmen wird. Fest steht jedenfalls, dass sich im Spiel der "Schuidinger" nicht alles um den Torjäger drehen wird. "Das entspricht nicht unserer Einstellung. Wir werden einfach unser Spiel machen", sagt Hangler. Bisher hat das einwandfrei funktioniert.