Interessante Nischen für Landwirte und ein Beitrag zu dem in jüngster Zeit heiß diskutierten Klimaschutz: Drei Dorfer Kleinbauern bieten Produkte direkt ab Hof an. Motto: "Regionale Produkte aus Dorf". Wer weiß, wie Tauben schmecken? Johann Reidinger weiß das ganz genau, weil er gerade in eine "gefüllte" beißt, als wir ihn kontaktieren. An die 150 Tauben nennt der findige Nebenerwerbsbauer, im Hauptberuf Gemeindebediensteter, sein eigen. Auf die Idee, Tauben nicht nur als