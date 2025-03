OÖN-Börsespiel: Vom Bär, dem Bullen und schwankenden Kursen

Wofür steht die Abkürzung "KGV"? Was bedeutet "Dow Jones"? Und warum haben ein Bär und ein Bulle etwas mit Aktien zu tun? Antworten auf Fragen wie diese und viele weitere liefert das OÖN-Börsespiel bereits seit vielen Jahren. Die Simulation mit realen Kursen, die die OÖNachrichten in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Oberösterreich auf die Beine stellen, soll zum einen den täglichen kleinen Nervenkitzel des Wertpapierhandels spielerisch erlebbar machen. Gleichzeitig ist es zum anderen für viele Teilnehmer eine gute Möglichkeit, den Börsenmarkt von Grund auf kennenzulernen und sich Kompetenzen in diesem Bereich anzueignen.

Unter anderem deswegen gibt es beim OÖN-Börsespiel – das in diesem Jahr noch bis 26. März läuft – die Schüler- und Klassenwertungen, in denen auch Innviertler Schulen ihr Können und Wissen unter Beweis stellen. Viele davon sind mittlerweile Dauergäste.

HAK Schärding auf Platz eins

Einer dieser Schulen ist beispielsweise die Handelsakademie Schärding, wo das Börsespiel laut Direktorin Irene Wiesinger ein "fixer Bestandteil der Ausbildung" ist: "Das Börsespiel ist ein spannendes und gleichzeitig unterhaltsames Format, das die Schüler motiviert, sich intensiver mit dem Aktienmarkt auseinanderzusetzen. Der Wettbewerb innerhalb der Klasse steigert das Interesse an wirtschaftlichen Fragestellungen", sagt Wiesinger.

Wie gut die Teilnahme im Unterricht ankommt, zeigt die aktuelle Klassenwertung (Stand 5. März), die die 4AK der HAK Schärding unter den mehr als 100 teilnehmenden Klassen anführt. Wichtiger als der zwischenzeitliche Erfolg sei jedoch der langfristige Lerneffekt, so Wiesinger. "Die Schüler lernen, wie die Börse funktioniert. Besonders wichtig ist die Auseinandersetzung damit, warum die Kurse der Investments gefallen oder gestiegen sind."

Die Schüler der 4AK der HAK Schärding führen derzeit in der Klassenwertung. Bild: HAK Schärding

Ähnlich sieht das Susanne Deschberger, die an der HAK in Ried ihre Schüler unter anderem im Ausbildungsschwerpunkt "Finanz- und Risikomanagement" mit dem Wertpapiermarkt vertraut macht. Sieben Klassen der Rieder Schule sind beim Börsespiel mit dabei. "Die Schüler lernen unterschiedliche Finanzinstrumente kennen und können außerdem die jeweiligen Vor- und Nachteile sowie Chancen und Risiken besser einschätzen", sagt Deschberger. Mit dem Börsespiel könne man die Schüler risikolos an das Thema Kapitalmarkt heranführen. "Das ist eine tolle Hilfestellung", sagt die Rieder HAK-Lehrerin.

An der HAK in Ried werden die Kurse an der Börse regelmäßig analysiert. Bild: HAK Ried

Nützliches Werkzeug

Das Interesse am Wertpapierhandel sei bei jungen Menschen durchaus gegeben, sagt Christian Streitberger, Lehrer an der HTL Braunau, die im vergangenen Jahr mit Martin Kobler den Sieger der Schüler-Einzelwertung stellte. Durch das Börsespiel könnten Schüler finanzielle Themen "hautnah" erfahren. Der Aktienhandel gehe zudem weit über die Finanzkompetenz hinaus. "Es können sowohl Verbindungen zur globalen Geopolitik, dem Klimawandel und anderen länderübergreifenden Herausforderungen als auch zur persönlichen Lebensumwelt der Schüler hergestellt werden", sagt Streitberger. "Das Thema Geld spielt in unserem Leben eine zentrale Rolle. Darum gilt es, im Unterricht auf die verschiedenen Formen der Geldanlage aufmerksam zu machen." Der spielerische Zugang beim Börsespiel sei ein nützliches Werkzeug, mit dem die Schüler gleichzeitig auch das nötige Fachvokabular erlernen würden, so Streitberger.

Womit man wieder bei den anfangs erwähnten Abkürzungen wie KGV (Kursgewinnverhältnis, das anzeigt, wie oft der Gewinn pro Aktie im Preis der Aktie enthalten ist), dem Begriff "Dow Jones" (Aktienindex der 30 größten US-Unternehmen) oder den Bezeichnungen Bär und Bulle wäre. Die tierischen Vergleiche werden übrigens in Fachkreisen angestellt, wenn es – vereinfacht ausgedrückt – entweder um steigende Preise und optimistische Anleger (Bulle) oder um fallende Kurse (Bärenmarkt) an der Börse geht.



Das OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich findet heuer zum 23. Mal statt. Mit den Aktienkursen von Donnerstag, 30. Jänner, begann das Spiel. Es dauert insgesamt acht Wochen, also bis Mittwoch, 26. März.

