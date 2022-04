Groß ist die Freude in der Mittelschule 1 in Ried. Beim Landesturnier der Volleyball-Schülerliga holten sich die Burschen in Mondsee den Oberösterreich-Titel. Im Finale feierten die Rieder einen souveränen Sieg gegen die Sportmittelschule Niederwaldkirchen aus dem Mühlviertel. Mit diesem Landesmeistertitel qualifizierte sich die "Brucknerschule" für das Bundesfinale, das von 5. bis 8. April in Hartberg, Steiermark, stattfinden wird.