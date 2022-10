Volleyball: Rieder im Europacup

"Das Cup-Spiel ist definitiv ein Highlight meiner Saison", sagt der kanadische Zuspieler Tom Sorra.

Am Samstag, 15. Oktober, bestreiten die Rieder dann die nächste Heimrunde in der 1. Österreichischen Volleyball-Liga gegen Hypo Tirol. Anpfiff ist um 19.30 Uhr im Raiffeisen-Volleydome Ried. Perfekt für alle, die auch die am Wochenende stattfindende Modellbaumesse besuchen möchten: Mit einem Eintrittsticket für den Volleydome ist auch ein Eintritt in die Modellbaumesse inkludiert und umgekehrt. Diese Kombination ist auch mit Saisonkarten des UVC Ried möglich.