Volleyball: Ried siegte mit 3:2 gegen Hartberg

Die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer setzte sich beim Tabellenletzten aus Hartberg knapp mit 3:2 durch. Den entscheidenden fünften Satz gewannen die Rieder mit 15:9.

"Ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben, wenn auch nicht souverän", sagte Felix Breit, der nach einer Daumenverletzung ein Comeback feierte.

In der Tabelle des Grunddurchgangs liegt der UVC Ried mit fünf Siegen und vier Niederlagen derzeit auf dem dritten Platz. Am heutigen Dienstag gastiert Klagenfurt in der Messehalle 18. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr, Fans sind nicht zugelassen.