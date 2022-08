Volleyball: Österreich will heute in Ried ersten Schritt zur EM setzen

Schafft Österreich die Qualifikation für die Volleyball-Europameisterschaft im Sommer 2023? Das wird sich in einer Dreier-Gruppe mit Finnland und Lettland entscheiden. Zuletzt nahmen die Österreicher 2019 bei der Endausscheidung teil.

Der Erste fährt fix zur WM, vier oder fünf Zweitplatzierte der sieben Gruppen qualifizieren sich ebenfalls. Das hängt davon ab, ob den Russen, die sich qualifiziert haben, die Spielberechtigung entzogen wird oder nicht. Das heutige Auftaktspiel (20.20 Uhr) in der Qualifikation im Raffeisen Volleydome in Ried gegen Lettland wird für die Österreicher richtungsweisend. Mit den Bedingungen in Ried sind die Verantwortlichen des Volleyballverbandes hochzufrieden. "Die Halle hat alles, was man für einen Profibetrieb benötigt. In zehn bis 15 Jahren sollte so eine Spielstätte für viele Klubs möglich sein", sagte Sportdirektor Gottfried Rath.

"Wir rechnen mit einem Sieg"

Trainer Radovan Gacic zeigt sich vor dem heutigen Auftaktmatch zuversichtlich: "Die Vorbereitung war gut, wir rechnen mit einem Sieg." Kapitän Peter Wohlfahrtstätter geht von einer "Qualifikation auf Augenhöhe" aus. "Es kommt wohl viel auf die Tagesform und die Taktik an", so der Kapitän des Nationalteams.

Rieds Angreifer Niklas Etlinger, der heute seinen 23. Geburtstag feiert, wird wahrscheinlich in der Startformation stehen.

Es gibt noch Tickets

Karten für das Spiel gibt es noch an der Abendkasse. "Wir hoffen, dass es voll wird. Die Mannschaft braucht die lautstarke Unterstützung von den Rängen", sagt Wolfgang Puttinger vom UVC Ried.