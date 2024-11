Volleyball: Der Rieder Höhenflug soll heute Abend weitergehen

"Wir hatten bisher wirklich das Glück, dass wir von Verletzungen verschont geblieben sind. Dass wir aber so gut in die Saison starten, damit habe ich nicht gerechnet", sagt Felix Breit. Der Mittelblocker des UVC McDonald’s Ried mit einem Gardemaß von 2,01 Meter ist der Spieler, der mit Abstand am längsten im Kader ist. Für den Rieder ist es die bereits zwölfte Saison für die Rieder Volleyballer, neun Spielzeiten davon in der Bundesliga.