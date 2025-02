Volleyball-Bundesliga: UVC Ried verliert erstes Viertelfinalspiel daheim mit 0:3

Zu später Stunde empfing der UVC McDonald's Ried am Sonntagabend ab 20.20 Uhr den UVC Graz zum ersten Bundesliga-Viertelfinal-Duell im heimischen Raiffeisen Volleydome. Die Gäste aus der steirischen Landeshauptstadt, die gegen Ende des Grunddurchgangs zuletzt immer besser in Form kamen, hatten den besseren Start. Der ersten Durchgang ging klar mit 17:25 an den UVC Graz.

Ein anderes Bild bot sich den Besuchern dann (vorübergehend) im zweiten Durchgang. Gegen Mitte des Satzes übernahmen die Rieder das Kommando und gingen mit 14:10 in Führung. Das wiederum machte die Gäste munter, die zum 14:14 ausgleichen konnten. In der Schlussphase hatten abermals die Grazer das bessere Ende für sich. Beim Stand von 23:24 nutzten die Grazer den zweiten Satzball zur 0:2-Satzführung.

Mit dem Rücken zur Wand stemmten sich die Rieder im dritten Satz noch einmal gegen die drohende Niederlage und gingen mit 10:8 in Führung. Das reichte jedoch nicht, weil die Grazer an diesem Tag zu stark waren. Mit dem 21:25 im dritten Durchgang fixierten die Grazer den unerwartet klaren 0:3-Auswärtserfolg.

Spiel zwei am Mittwoch in Graz

Spiel zwei der Serie findet am Mittwoch, 26. Februar, um 19 Uhr in Graz statt. Durch die Heimniederlage stehen die Rieder schon unter Zugzwang. Am Samstag, 1. März, kehrt das Viertelfinalduell in den Rieder Volleydome (18 Uhr) zurück. Ins Halbfinale steigt jene Mannschaft auf, die zuerst drei Partien für sich entscheiden kann. Sollte ein entscheidendes fünftes Spiel notwendig sein, hätte Ried in diesem aufgrund der besseren Platzierung im Grunddurchgang Heimvorteil.

Rieds Markus Berger und seine Mannschaftskollegen sind am Mittwoch in Graz gefordert. Die Rieder stehen im zweiten Spiel schon unter Zugzwang. Bild: GEPA pictures/ Christian Moser

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif