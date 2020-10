Volleyball-Bundesliga: UVC Ried nach zwei Niederlagen in Folge unter Druck

Den ersten Platz im Bundesliga-Grunddurchgang, mit dem man sich für das Meister-Playoff qualifizieren würde, hat man beim UVC Weberzeile Ried als Ziel ausgegeben. Am Wochenende musste die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer einen herben Rückschlag hinnehmen. Die Innviertler verloren beide Heimspiele gegen Weiz und Sokol Wien knapp mit 2:3.

Vor allem die Wiener entpuppen sich bisher als Überraschungsteam der Liga. Vier von fünf Spielen hat die junge Mannschaft gewonnen und liegt derzeit auf dem ersten Platz der Tabelle. Der Rückstand der Rieder, die ein Spiel weniger ausgetragen haben, beträgt zwei Zähler. "Wir haben uns die Niederlagen aufgrund der hohen Fehlerquote leider selbst zuzuschreiben", sagt Trainer Dominik Kefer, der derzeit unter anderem auf den zwei Meter großen Mittelblocker Felix Breit verzichten muss. Der 25-Jährige hat sich einen Haarriss im Daumen zugezogen und wird noch mehrere Wochen ausfallen.

"Der erste Platz im Grunddurchgang war und ist das große Ziel, nach den beiden Niederlagen haben wir es aber nicht mehr wirklich in den eigenen Händen. Jetzt geht es darum, den Blick nach vorne zu richten und wieder Selbstvertrauen zu sammeln", sagt Kefer, der von der Qualität seines Teams überzeugt ist: "Ich bin mir sicher, das ist von der Qualität der Einzelspieler her die beste Mannschaft, die wir in Ried je hatten."

Am Samstag gastiert der Tabellenletzte Hartberg um 18 Uhr in der Messehalle 18 in Ried. Am Montag, 26. Oktober (Nationalfeiertag), kommt es um 17 Uhr zum Duell mit dem VCA Amstetten. Nur mit einem Sieg in diesem Spiel bleiben die Chancen der Rieder auf den ersten Platz aufrecht.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at