Volleyball-Bundesliga: UVC Ried lieferte dem Tabellenzweiten einen harten Kampf

ZWETTL/RIED. In der 18. Runde der Volleyball-Bundesliga verpassten die Rieder Volleyballer beim Auswärtsspiel nur ganz knapp eine große Überraschung. Die Innviertler musste sich dem Tabellenzweiten Waldviertel mit 2:3 geschlagen geben.

Ried-Kapitän und Libero Florian Schnetzer Bild: GEPA pictures/ Matic Klansek

Eine sehr gute Leistung lieferten die Herren des UVC Weberzeile Ried am Sonntag beim Auswärtsspiel in Zwettl gegen den Tabellenzweiten Waldviertel ab. Die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer konnte sich gegen den klaren Favoriten eine 2:1-Satzführung erarbeiten. Letztendlich setzte sich die Qualität der favorisierten Waldviertler aber durch. Die Niederösterreicher gingen als 3:2-Sieger vom Platz. Der fünfte und entscheidene Satz (15:7) war eine klare Angelegenheit für die Heimmannschaft, die von ihren Fans lautstark unterstützt wurde. Die Rieder mussten die Heimreise aber nicht mit leeren Händen antreten. Aufgrund der knappen Niederlage erhielten die Innviertler einen Punkt.

"Ich bin trotz der Niederlage mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben einmal mehr gezeigt, dass wir auch gegen die Spitzenteams der Bundesliga mithalten können. Jetzt müssen wir diese Leistung auch in den kommenden Heimspielen abrufen", sagte UVC-Ried-Trainer nach dem Spiel.

Halbfinale im Visier

Die Chancen für den UVC Ried, den Einzug in das Halbfinal-Playoff zu erreichen, sind sehr gut. Alle sechs noch ausständigen Spiele im Grunddurchgang bestreiten die Rieder vor eigenem Publikum. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften Amstetten beträgt derzeit zwei Punkte. Zum direkten Duell mit den Niederösterreichern kommt es am 16. Februar in der Messehalle 18. Bereits am kommenden Samstag, 9. Februar, gastiert der Tabellenletzte Klagenfurt in Ried. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema