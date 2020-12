Volleyball-Bundesliga: UVC Ried feiert mit 3:0 gegen Klagenfurt nächsten Sieg

Wieder einmal gibt es heuer in der Volleyball-Bundesliga einen neuen Spielmodus. Der UVC Weberzeile Ried, für den es in der ersten Phase des Grunddurchgangs nicht nach Wunsch lief, will sich in Phase zwei eine gute Ausgangsposition für das Viertelfinale erspielen. Dazu ist der erste Platz nötig, dann würde man in der ersten Playoff-Runde auf den Vierten der Meistergruppe treffen. Am Dienstag machten die Rieder mit einem klaren 3:0-Heimsieg gegen Klagenfurt den nächsten Schritt, um dieses Ziel zu erreichen.

Rieder Jubel nach dem Heimsieg in der Messehalle 18 Bild: GEPA pictures/ Manfred Binder

Mit 23 Punkten zogen die Innviertler mit Sokol Wien gleich, allerdings hat Ried ein Spiel weniger absolviert. Gegen Klagenfurt feierte die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer den dritten Sieg in Serie. "Wir haben heute viel cleverer gespielt als beim vergangenen Heimspiel gegen Klagenfurt. Ich freue mich, wenn die Mannschaft, die Trainingsinhalte auch im Spiel umsetzen kann", sagte Kefer. Topscorer für Ried waren Tomasz Rutecki (14) und Niklas Etlinger (11),

Michal Syzdlowski, der Libero der Rieder, zeigte sich nach dem klaren Heimsieg zuversichtlich: "Wir sind auf einem guten Weg, ein echtes Team zu werden. Wir haben heute ruhig und konzentrier agiert. Auch in der Verteidigung werden wir immer besser."

Am Sonntag, 13. Dezember, wollen die Rieder auswärts in Weiz die Siegesserie fortsetzen. Das Spiel wird ab 16 Uhr unter www.volleynet.at/tv live gestreamt.

Ballkinder, aber keine Fans bei den Spielen erlaubt Bild: GEPA pictures/ Manfred Binder