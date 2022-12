Volleyball-Bundesliga: Ried siegte in Weiz

Zwei Stunden lang lieferten sich der VBC Weiz und der UVC McDonald’s Ried am Sonntagabend in der Volleyball-Bundesliga einen engen Schlagabtausch. Die Rieder setzten sich letztendlich mit 3:1 (25:23, 24:26, 25:23 und 20:25) durch.

Mit dem fünften Sieg im neunten Spiel kletterte die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer in der Tabelle wieder auf den vierten Platz. Der Rückstand auf den Dritten, Amstetten, beträgt lediglich einen Punkt.

Weiter geht es für die Rieder am kommenden Donnerstag, 8. Dezember, mit dem Cup-Auswärtsspiel gegen Hypo Tirol. In der Liga gastiert Ried am Samstag, 10. Dezember, bei Aich/Dob. Das letzte Heimspiel in diesem Jahr findet am Montag, 19. Dezember (20.20 Uhr), gegen Amstetten statt.