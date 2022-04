Volleyball-Bundesliga: UVC Ried fixiert fünften Platz und Europacupteilnahme

"Diese Saison war ein unglaubliches Auf und Ab, vor allem das Verletzungspech war teilweise unglaublich. Umso stolzer bin ich auf die Mannschaft, was sie in dieser Saison unter diesen schwierigen Umständen geleistet hat", sagte UVC-Ried-Trainer Dominik Kefer am Mittwochabend. Die Rieder Volleyballer behielten im zweiten Spiel um den fünften Platz gegen Klagenfurt im heimischen Raiffeisen Volleydome mit 3:1 (27:29, 25:14, 25:21,25:18 ) die Oberhand. Nach dem Verlust des ersten Satzes kamen die Rieder immer besser ins Spiel und holten sich die folgenden drei Durchgänge. Auch auswärts siegten die Innviertler mit 3:1.

Damit spielt der UVC Ried in der Saison 2022/2023 erneut im Volleyball-Europapokal. Für die Rieder ist es die vierte internationale Teilnahme in Serie.

Die Verträge mit Erfolgstrainer Dominik Kefer, Kapitän Tomek Rutecki und Felix Breit für die kommende Saison wurden bereits verlängert. Zudem kündigte Lutz an, dass der Kader für die kommende Saison vergrößert werde. Das Ziel sei, in die Top-Vier der Bundesliga zu kommen.

Video: Interview mit UVC-Ried-Obmann Roman Lutz

Mcdonald's neuer Hauptsponsor

Schon vor dem Spiel gaben die Vereinsverantwortlichen rund um UVC-Ried-Obmann Roman Lutz und Marketingleiter Peter Eglseer einen Wechsel beim Namenssponsor bekannt. Nach sieben Jahren UVC Weberzeile Ried wird der Verein ab sofort als UVC Mcdonald's Ried antreten. Die Weberzeile, das Einkaufszentrum in Ried, war seit 2015 sieben Jahre lang Hauptsponsor der Rieder. "Es waren sieben sehr erfolgreiche Jahre mit dem Bundesliga-Aufstieg, den Europacupteilnahmen und dem Bau der neuen Halle. Wir werden dem Verein aber weiterhin als Partner erhalten bleiben", sagte Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile.

"Wir sponsern den UVC Ried bereits seit mehreren Jahren als Premiumpartner. Jetzt haben wir uns dazu entschlossen, das Hauptsponsoring zu übernehmen, denn wir wollen diesen regionalen Verein, bei dem sehr gute Arbeit geleistet wird, unterstützen", sagte Markus Stiflbauer von Mcdonald's. Der Vertrag wurde für drei Jahre abgeschlossen.