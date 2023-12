Volles Haus: 500 Gäste bei SVR-Weihnachtsfeier

Das Jahr 2023 war für die SV Guntamatic Ried sportlich kein erfolgreiches. Grund dafür war der Bundesliga-Abstieg im Sommer 2023. In den vergangenen Monaten präsentierte sich die Mannschaft auf dem Platz als Einheit, als Tabellenzweiter der zweiten Liga will man 2024 voll angreifen. Gut war die Stimmung bei der Weihnachtsfeier am Montagabend.

500 geladene Gäste, darunter Spieler, Betreuer, Mitarbeiter, Ehrenamtliche, die Nachwuchsspieler, Mitglieder und Sponsoren, kamen in den Oberbank Business Club. Im Rahmen der Feier wurden die ehemaligen Vorstandsmitglieder Roland Daxl und Karl Wagner für ihre langjährigen Verdienste geehrt. "Dieses außerordentliche Engagement für unseren Verein kann nicht hoch genug eingeschätzt werden", sagte SV-Ried-Präsident Thomas Gahleitner. Daxl war Präsident und 13 Jahre als Finanzvorstand aktiv. Wagner war zehn Jahre Teil des Vorstandes.

"Ich glaube, dass in den vergangenen Monaten Mannschaft, Fans, Betreuer, Sponsoren, Mitarbeiter und das Präsidium zu einer echten Einheit geworden sind. Nur gemeinsam kann es gelingen, dass wir wieder in die Bundesliga aufsteigen", sagte SV-Ried-Sportdirektor Wolfgang Fiala. Geschäftsführer Rainer Wöllinger dankte in seiner Ansprache vor allem den Mitarbeitern für ihren Einsatz. Finanziell sei man gut aufgestellt, so Wöllinger.

