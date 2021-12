Volle Müllcontainer nach Weihnachten

Geschenkpapier, Kartonagen, Lametta, Christbäume. Im Dezember rund um Weihnachten fällt mehr Müll an, als in den anderen Monaten. Genauer gesagt: Während der Feiertage steigt das Abfallaufkommen um rund 20 Prozent, den Coronamüll nicht eingerechnet. Heuer fällt noch dazu die Vorweihnachtszeit mit dem Lockdown zusammen, was die Müllberge zusätzlich wachsen lässt.