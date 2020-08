Volkshochschule: Neue Leiterin

Sie will mit der gut vorbereiteten Übergabe die erfolgreiche Arbeit der Volkshochschule in bewährter Weise weiterführen. "Mir ist es ein Anliegen, das breit gefächerte Programm für die Menschen in Braunau aufrechtzuerhalten. Es ist erforderlich, immer auf die wandelnden Bedürfnisse und Nachfragen einzugehen", sagt sie. Ihre Vorgängerin Lizeth Außerhuber-Camposeco war 41 Jahre lang für die VHS in Braunau tätig, zunächst als Kursleiterin für Spanisch, seit 2001 als Leiterin. Ihr lag als Integrationsbeauftragte der Stadt Braunau in besonderer Weise das Sprachkursangebot am Herzen. "Das Erlernen einer Sprache erweitert nicht nur die Kommunikationsmöglichkeiten und bedeutet Wissensvermittlung, Sprache ist immer mit der Beschäftigung mit anderen Menschen und Ländern verbunden", sagt sie.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.