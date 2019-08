Volksfeststimmung in Ried und im bayerischen Karpfham

Einmal im Jahr wird das bayerische Örtchen Karpfham, das zur Stadt Bad Griesbach gehört, von Hunderttausenden Besuchern gestürmt. Das Karpfhamer Fest mit Rottalschau ist auch bei vielen Besuchern aus dem grenznahen Innviertel sehr beliebt. Heuer wird das Volksfest am Donnerstag, 29. August, eröffnet. Die Organisatoren rechnen an den sechs Tagen mit bis zu 400.000 Besuchern.

Insgesamt gibt es sechs Festhütten und Biergärten mit insgesamt 20.000 Sitzplätzen.

Die Rottalschau wird am Freitag, 30. August, um 11 Uhr eröffnet. Der Schwerpunkt der Ausstellungen liegt in der Landtechnik. Laut den Veranstaltern ist es die größte Landtechnikschau in Süddeutschland. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein "Karpfhamer Fest e.V.". Der Vorstand besteht aus vier Personen, seit dem Frühjahr 2019 ist Jürgen Pentlehner der neue Vorsitzende des Vorstandes. Sebastian Winbeck, der nach 47 Jahren nicht mehr für den Vorstand kandidierte, steht dem Organisationsteam mit seiner Erfahrung und dem großen Netzwerk nach wie vor zur Verfügung. Besonders viele Innviertler wird man in den Festzelten am Montag, 2. September, sehen. Dieser Montag steht in den Festzelten traditionell unter dem Motto "Tag der Österreicher".

Für Volksfestfans aus dem Innviertel könnten die kommenden Wochen also durchaus intensiv werden. In Ried öffnet der Vergnügungspark von 29. August bis 1. September und von 4. bis 8. September die Türen. Mehr Infos zum Fest in Karpfham und zum Rieder Volksfest finden Sie im Internet unter www.karpfhamerfest.de und www.volksfest-ried.at.