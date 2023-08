Volksfestauftakt in Ried: „Stimmung bei den Ausstellern ist gut“

Eine Rieder Messe ohne Volksfest? Nicht vorstellbar. Der Vergnügungspark mit rund 20 Fahrgeschäften, Festzelt, Weinhalle und der überdachten Edelweiß-Alm hat bereits am heutigen Donnerstag, 31. August, ab 15 Uhr, bis Sonntag, 3. September, seine Türen geöffnet. Donnerstagabend erfolgt der offizielle Bieranstich mit Bürgermeister Bernhard Zwielehner. Ab Montag macht das Volksfest mit insgesamt rund 70 Ausstellern drei Tage Pause, ehe es während der Rieder Messe ab 7. September wieder rundgeht.

„Der Eintritt in den Vergnügungspark ist an allen Tagen frei. An den Wochenenden ist das Festzelt bereits sehr, sehr gut gebucht“, sagt Messedirektor Helmut Slezak. Bei der Rieder Messe 2021 wurde das Volksfest aufgrund der etwas ungewissen Corona-Situation auf vier Tage reduziert, heuer kann wieder acht Tage lang gefeiert werden. „Umso mehr freuen wir uns, dass es mit dem Volksfest schon eine Woche vor der Messeeröffnung losgeht“, sagt Slezak. Vorfreude und Anspannung wechselten sich bei Volksfest-Projektleiter Philipp Murauer in den vergangenen Tagen noch etwas ab, vor allem der viele Regen zu Beginn der Woche erschwerte den Aufbau im Vergnügungspark.

Messe-Projektleiter Fabian Berneder und Volksfest-Projektleiter Philipp Murauer

„Der Wetterbericht für die kommenden Tage ist sehr gut, daher ist auch die Stimmung bei den Ausstellern trotz des zum Teil nassen Wetters zuletzt sehr gut“, sagt Murauer im OÖN-Gespräch. Rund 2500 Besucher passen in das Festzelt, die Freitage und Samstage sind schon sehr gut reserviert, es gibt aber an allen Tagen für Kurzentschlossene einen nicht reservierbaren Bereich. In diesem Fall ist ein eher früherer Besuch des Bierzelts auf alle Fälle ratsam.

Folgende Fahrgeschäfte gibt es: Kinderkarussell, Nostalgiekarussell, Hüpfburg, Bungee-Trampolin, Kinderzug, Snow-Convoy, Wonderworld, Crazy Wave, Tagada, Break Dance, Crazy Mouse, Sky Flyer, Riesenrad, Magic Dreamland, Panic, Chaos und Autodrom

„Vier-Säulen-Modell“ als Messe-Erfolgsrezept

Heute in einer Woche eröffnet Bundeskanzler Karl Nehammer die Rieder Messe, die von den OÖN als Medienpartner begleitet wird. Er vertritt Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich entschuldigen lässt. „Die Rieder Messe gibt zukunftsweisenden Ideen einen Raum und greift langfristige Lösungsansätze wie das Potenzial der Digitalisierung auf. Die Messe rückt alle zwei Jahre die Bedeutung der Landwirtschaft und Tierzucht in das Bewusstsein der Gesellschaft“, sagt Nehammer.

Messedirektor Helmut Slezak und Projektleiter Fabian Berneder heben das „einzigartige Vier-Säulen-Modell“ hervor. „Die Themen Landwirtschaft, Austro Tier, Herbstmesse und Volksfest machen uns wahrscheinlich im gesamten deutschsprachigen Raum einzigartig. Dieses Konzept versuchen wir immer wieder weiterzuentwickeln“, betont Slezak. „Mit seiner langen Tradition und der konsequenten Zukunftsorientierung steht der Messestandort Ried für Fach- und Publikumsmessen in höchster Professionalität“, betont Rieds Messepräsident Alfred Frauscher, der von einer „Leuchtturmveranstaltung“ spricht.

Großes Interesse herrschte in den vergangenen Jahren an der Bundesheer-Leistungsschau. „Wir bewegen im Bereich der Red-Zac-Arena insgesamt 250 Tonnen Stahl“, sagt Friedrich Rescheneder, Oberstleutnant des Panzergrenadierbataillons 13. Alle Informationen zur Messe und Tickets gibt unter www.riedermesse.at

Das Team der Rieder Messe freut sich auf ereignisreiche Tage

