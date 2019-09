Vize-Weltmeister will und kann keine Ruhe geben

Sigi Meschnig ist eine Rarität. Er gehört zu jenen fünf von insgesamt 2400 Sportlern, die bei der Weltmeisterschaft der Transplantierten in Newcastle mit neuem Herzen und neuer Lunge an den Start gingen. Für den 30-jährigen Tumeltshamer, der bereits unzählige EM- und WM-Medaillen sein Eigen nennt – sind derartige Großveranstaltungen schon fast Routine. Und trotzdem gibt es Dinge, die ihn noch überraschen. Heuer war es das extrem hohe Niveau bei den Badminton-Bewerben. "Ich hatte gehofft, dass meine Partnerin Stefanie Krenmayr und ich die Gruppenphase überstehen, aber wir waren absolut chancenlos. Manche Teilnehmer haben so gut gespielt, das war schon fast unrealistisch", sagt Meschnig über die starke Konkurrenz.

Höhenflug mit Turbulenzen

Ohne Medaille ist der Tumeltshamer trotzdem nicht zurückgekehrt. Sein großer Auftritt – vor den Augen seiner Mama und Trainer Lukas Reiter – kam beim Hochsprungbewerb am vorletzten Veranstaltungstag. Dabei ging der Start etwas holprig vonstatten. "Ich habe beim Einspringen gemerkt, dass es nicht unbedingt mein Tag ist. Mein Trainer Lukas Reiter hat mich zwar super vorbereitet, aber ich war extrem nervös", sagt der Innviertler. Seine Anfangshöhe von 1,45 Meter schaffte er trotzdem locker. Dann folgte der Sprung auf 1,50 Meter. "Ich war der einzige, der diese Höhe nicht auf Anhieb geschafft hat. Da hab’ ich zu mir selbst gesagt: Meschnig, jetzt musst du dich zusammenreißen, sonst wird das nix mit einer Medaille. Von diesem Moment an ist es wesentlich besser gelaufen", erinnert sich der 30-Jährige.

Nachdem er die 1,50 Meter übersprungen hatte, schaffte Sigi Meschnig auf Anhieb auch 1,55 Meter. Von diesem Zeitpunkt an hatte er nur noch einen Gegner und die Silbermedaille samt Vize-Weltmeistertitel in der Tasche. "Bei 1,60 Meter war ich ganz knapp dran, habe es aber nicht geschafft. In dem Moment habe ich mich wahnsinnig geärgert und mit mir selbst geschimpft. Erst später ist mir klar geworden, in welch glücklicher Situation ich eigentlich bin. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich bei so einer Veranstaltung überhaupt mitmachen kann. Im Grunde habe ich großes Glück", sagt der frischgebackene Vize-Weltmeister. Die ersten, die ihm zur Silbermedaille gratuliert haben, waren Trainer Lukas Reiter ("Er war davor noch nervöser als ich") und seine Mama. Viele weitere folgten – per WhatsApp, SMS und auf Facebook. "Bei jedem einzelnen möchte ich mich bedanken. Es ist ein geniales Gefühl, dass so viele an mich denken und mir die Daumen drücken."

Immer in Bewegung

Intensiv, anstrengend und kräftezehrend war die Vorbereitung auf die World Transplant Games in Newcastle. Der Gedanke, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, ist für Sigi Meschnig trotzdem abwegig. "Es gibt noch so viel tun. Sobald es körperlich geht, werde ich wieder ins Training einsteigen. Wenn man bedenkt, dass der Weltmeister im Hochsprung 1,66 Meter geschafft hat, dann hatte ich heuer keine Chance. Aber genau das spornt mich an. Ich kann nicht akzeptieren, dass einer besser ist als ich. Und genau deshalb werde ich weiter an mir und meiner Kondition arbeiten. Mein Ehrgeiz ist riesig, darum werde ich keine Ruhe geben."

Ein Jahr, drei Wettkämpfe

Kaum ist die Weltmeisterschaft 2019 vorbei, richtet sich der Fokus von Sigi Meschnig schon auf das nächste Jahr. 2020 will er bei zwei Europameisterschaften (eine nur für Herz-Lungen-Transplantierte in Spanien und jene für alle Transplantierten in Dublin/Irland) und den Deutschen Meisterschaften starten. "Und alles, was sonst noch geht", sagt der Innviertler. Jetzt will er erst einmal den Winter gut – für Sigi Meschnig heißt das gesund – überstehen und konditionell nicht abbauen. "Und dann kann ich langsam anfangen, mich auf die WM 2021 in Texas zu freuen."

