Vitales Wohnen: 14 Wohnungen für Senioren ab 65

14 barrierefreie Wohnungen werden derzeit in Lengau errichtet. Ab Sommer 2023 soll dort eine ganz besondere Wohnanlage entstehen, eine für Senioren ab 65 Jahren mit Pflegestufe eins bis drei. Dieses Pilotprojekt nennt sich "Vitales Wohnen" und wird von der Gemeinde Lengau, dem Land OÖ., dem Sozialhilfeverband Braunau, der Lawog und den Franziskanerinnen von Vöcklabruck unterstützt. Es ist ein Pilotprojekt, eine innovative Wohnform, die auf die veränderten Bedürfnisse älterer Menschen eingeht, sagte Wolfgang Hattmannsdorfer, VP-Landesrat für Soziales bei einer Pressekonferenz.

Das Konzept ist ein Lückenschluss für die Angebote zwischen Betreutem Wohnen und Alten- und Pflegheimen. Zielgruppe sind Senioren mit Pflegestufe eins bis drei. Das sind jene, die zwar noch selbstständig ihren Alltag bewältigen können, aber dennoch etwas Unterstützung brauchen, zum Beispiel bei der Organisation von Pflegemaßnahmen, Essen auf Rädern, Behörden- oder Arztbesuchen, Pflege im Fall einer kurzen Erkrankung und so weiter. Diese Unterstützung wird eine qualifizierte Pflege- und Betreuungsperson leisten. Besonders viel Wert gelegt wird auf Gemeinschaft und auf das Ehrenamt, eingebunden werden sollen die örtlichen Vereine.

"Die Nachfrage ist bereits groß", berichtete Johann Stroblmair, Geschäftsführer der Alten- und Pflegeheime der Franziskanerinnen von Vöcklbruck. Interessierte können sich entweder im Pflegeheim Maria Rast (Maria Schmolln) oder im Gemeindeamt Lengau informieren. Die Kosten für die Betreuung im Vitalen Wohnen machen 50 Prozent des Pflegegeldes aus (bei Pflegestufe 1 und 2 rund 161 Euro monatlich, bei Pflegestufe drei rund 250 Euro). Die Wohnungen der Lawog werden um etwa 9 Euro pro Quadratmeter vermietet, wie Christoph Khinast, Vorstandsdirektor der Lawog, berichtete. Die Wohnungen sind zwischen 42 bis 52 Quadratmeter groß.

Das Vitale Wohnen ist ein Teil des Generationenhauses "Kleeblatt", das in Lengau entsteht. Es umfasst Junges Wohnen, einen Kindergarten, das Vitale Wohnen sowie eine Tagesbetreuung für Menschen mit und ohne Demenz sowie einen Seniorentreff. "Im Seniorentreff werden Aktivitäten angeboten, die gezielt ältere Menschen vor Vereinsamung schützen sollen", sagte SP-Bürgermeister Erich Rippl aus Lengau. Abgerundet wird dieses Angebot auch vom Projekt "Lengau mobil", das mithilfe von vielen Ehrenamtlichen Senioren, die nicht mehr Autofahren können oder wollen, bei der Mobilität unterstützt.

Zahlen und Fakten: Derzeit leben laut Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer 2600 hochbetagte Menschen im Bezirk Braunau.

700 von ihnen leben in Pflegeheimen im Bezirk, 2800 werden durch mobile Pflegeeinrichtungen unterstützt.

Die Zahl der Hochbetagten im Bezirk Braunau hat sich in den vergangenen Jahren verdoppelt, in den nächsten 20 Jahren wird sie um weitere 50 Prozent wachsen. 113 Betten in Pflegeheimen stehen derzeit wegen der Personalnot leer.

