Ende einer Ära: Visto in Andorf schließt ab Montag seine Pforten

Am Wochenende hat das Visto ein letztes Mal geöffnet.

„An zahllosen Morgen, Mittagen, Nachmittagen, Abenden und Nächten durften wir unvergessliche Momente mit euch erleben und viele Freundschaften knüpfen.“ Mit diesen emotionalen Worten kündigte das Visto in Andorf heute auf seiner Facebook-Seite überraschend das Ende des Lokals an. Am kommenden Sonntag öffnet man das letzte Mal seine Türen.