Dominik Wiesinger aus St. Martin und Benedikt Haslinger aus Pramet sind beide Absolventen des Gymnasiums Ried im Innkreis und nun Studenten im Masterstudium Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien. Gemeinsam mit ihrem Team sicherten sich die Innviertler bei iGEM (international Genetically Engineered Machine), einem renommierten vom MIT in Boston gegründeten Wettbewerb für synthetische Biologie, eine Goldmedaille für ihr Projekt "Phangel" mit einem neuen Therapieansatz