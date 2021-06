Virtuell 37 Gemeinden erkunden

Mit dem Computer, Tablet oder Smartphone virtuell öffentliche Gebäude, Firmen und Caféhäuser besuchen, diverse Informationen finden, digitale Amtstafeln anklicken und Videos über die Orte direkt in der näheren Umgebung ansehen. Das alles wird bald von zu Hause aus möglich sein.

In den nächsten Monaten werden in den 37 Mitgliedsgemeinden der Leader-Region Oberinnviertel-Mattigtal pro Gemeinde verschiedene Gebäude, wie Gemeindeämter, Kindergärten, Schulen, Museen, Ausflugsziele, Sporthallen, digitalisiert und mit Informationen ausgestattet. Außerdem werden Firmen, Industrie- und Handelsbetriebe, Gast- und Caféhäuser digital erfasst. Mit wenigen Klicks kann so der Gast zukünftig die Gastronomiebetriebe virtuell besuchen, sogleich einen Tisch bestellen, die Speisekarten lesen und auch Zimmer ansehen und reservieren.

"Dahoam aufblian in 3D" nennt sich das österreichweit einzigartige Projekt, "das erstmals alle Stärken und Vorteile der Mitgliedsgemeinden vernetzt. Die gesamte Region wird als Wirtschafts- und Wohnungsstandort attraktiviert", sagt Ferdinand Tiefnig, Obmann der Leader-Region Oberinnviertel-Mattigtal.

Die Gemeinden haben bereits ihr Interesse bekundet, auch das Freibad in Mauerkirchen soll bald virtuell begehbar sein. "Mit dem Projekt können die 37 Gemeinden das zeigen, worauf sie stolz sind. Damit entstehen völlig neue Kontaktmöglichkeiten zwischen den Gemeinden und der Bevölkerung. Nicht der Bürger kommt zur Gemeinde, sondern die Gemeinde kann zu den Bürgern kommen", sagt Leader-Geschäftsführer Florian Reitsammer.

Konzipiert und technisch umgesetzt wird das Projekt von der Braunauer Agentur von Erich Marschall.