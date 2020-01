Vintage-Laden: Alte Kleider, neuer Zweck

Pompöse Kleider, bunte Blümchenketten, Hüte mit Federn und gepunktete Stöckelschuhe so weit das Auge reicht. In Elke Kaisers Vintage-Laden scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. "Mir geht es vor allem um Nachhaltigkeit. Ich bin gegen die Wegwerfgesellschaft. Es gibt so viele schöne Sachen, die noch intakt sind, und dennoch im Müll landen", bedauert die Julbacherin, die auch den Laden "Kaiserin – Trödel und mehr" in der Braunauer Kirchengasse betreibt. In ihrem neuen Vintage-Laden bekommen alte Kleider einen neuen Zweck.

Kaiser liebt es, Flohmärkte zu besuchen und nach neuen, alten Stücken zu durchstöbern: "Ich habe ein Faible für Mode. Das ist schon immer meine große Leidenschaft gewesen." In ihrem Fundus gibt es historische Kleider ebenso wie moderne Abendgarderobe. Stolz ist sie auf einige besondere Exemplare, wie ein Original-Kleid aus dem Jugendstil, das derzeit in ihrer Auslage hängt. "Ein paar Stellen sind zu nähen, ansonsten ist das Kleid aber gut erhalten."

Kunden: Private und Vereine

Viele der Kleider habe sie über die Jahre zusammengesammelt, einige bekomme sie von Leuten geschenkt, wieder andere finde sie auf Flohmärkten oder bei Entrümpelungen.

Vereine, wie das Bauhoftheater in Braunau, zählen zu Kaisers Kunden. Seit drei Jahren ist sie selbst Mitglied des Bauhoftheaters in Braunau, seit Kurzem kümmert sie sich auch um die Kostümierung der Schauspieler im Theater an der Rott in Eggenfelden.

Neben Vereinen kaufen und leihen aber auch zahlreiche Privatpersonen Kleider aus Kaisers Vintage-Laden: "Mal abgesehen davon, dass sich viele einfach gerne in diesem Stil kleiden, gibt es auch immer mehr Anlässe, Vintage-Looks zu tragen, wie Mottopartys oder im Fasching."

Geplant: ein Trödelcafé

An Ideen mangelt es der Julbacherin nicht. Sie plant in Braunau ein Trödelcafé zu eröffnen, in dem man Kuchen ebenso wie den Sessel, auf dem man sitzt, kaufen kann. Am 8. Februar findet zudem eine Modenschau statt, bei der die Vintagekleider einem breiten Publikum vorgeführt werden. Näheres lesen Sie im Infokasten.

Der Vintage-Laden von Elke Kaiser befindet sich in der Braunauer Linzer-Straße. Zusätzlich betreibt Kaiser den Laden "Kaiserin Trödel und mehr" in der Kirchengasse.

Große Vintage-Modenschau am 8. Februar

Zum fünften Mal findet eine Vintage-Modenschau in Braunau statt. Zahlreiche Models aus dem Ensemble und Freundeskreis des Bauhoftheaters Braunau zeigen zu passendem Vintage-Sound von Ralf Kuchler aka DJ Lolek Mode aus den letzten 120 Jahren.

Die Zeitreise wird präsentiert von Elke Kaiser (Kaiserin Trödel und mehr) und findet am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr, im Kunstraum Valentinum in der Poststallgasse 4, in Braunau statt.