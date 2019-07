"Vino"-Chefin hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt  mit Erfolg

Ihr zehnjähriges Jubiläum hat die „Vino“-Chefin mit Freunden und Gästen bereits feiern können und ihre Vinothek am Unteren Stadtplatz ist beliebt wie eh und je.

Tatkräftig unterstützt wurde die erfolgreiche Unternehmerin bei ihrem Start vor zehn Jahren vom Arbeitsmarktservice (AMS) Schärding. „Das Unternehmensgründungsprogramm (UPS) des AMS läuft nach wie vor noch und erfreut sich großer Beliebtheit“, sagt AMS Schärding-Leiter Harald Slaby auf Anfrage der OÖNachrichten. Weiters biete das AMS Frauen nach der Karenzzeit noch den Wiedereinsteigerinnenkurs sowie das FrauenBerufsZentrum als gute Orientierungshilfe über die vielfältigen Möglichkeiten am Arbeitsmarkt an.

Dass sich das „Vino“ von Susanne Hargassner am Markt durchgesetzt hat, wundert Slaby nicht. „Der erfolgreiche Schritt in die Selbstständigkeit ist der Regelfall, da im Vorfeld das Konzept, die Motivation sowie die Erfolgschancen der Unternehmensgründung durch externe Spezialisten gut durchleuchtet beziehungsweise hinterfragt werden.“

Und würde der AMS-Leiter auch heute noch Frauen den Weg in die Selbstständigkeit raten? „Ja, auf jeden Fall. Und durch das Unternehmensgründungsprogramm können wir ein wenig mithelfen, unternehmerisch veranlagten Frauen, ihre Träume von einer für sie idealen Arbeits- und Berufswelt leichter zu erfüllen.“

