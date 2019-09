Viktor Burgstaller: Ein Schildorner Vollblutmusiker und Komponist

Musik ist für ihn Beruf und Hobby zugleich. Nun hat Schlagwerker Viktor Burgstaller auch als Komponist einen großen Erfolg eingefahren: Zum zehnjährigen Gründungsjubiläum des Musikvereines Bad Füssing mit seinem Jugendblasorchester hat der Kurort zu einem internationalen Kompositionswettbewerb "Marsch für Bad Füssing" aufgerufen. Viele haben mitgemacht. Gewonnen hat der 25-jährige Landesmusikschullehrer aus Schildorn.

Die Marktmusik St. Martin, die Trachtenkapelle Kirchheim und das Jugendblasorchester Bad Füssing hatten je drei der neun in die engere Auswahl gekommenen Märsche einstudiert und im Kursaal Füssings unter großem Beifall vorgetragen. Nachdem die Spannung von Marsch zu Marsch wuchs, stellte Bundeskapellmeister Walter Rescheneder Viktor Burgstaller als Sieger sowohl der Publikumsabstimmung als auch des Jury-Urteils vor. Den Beifall konnte Burgstaller für seinen Siegermarsch nicht persönlich entgegennehmen, er war beim "Mid Europe" in Schladming, einem der bedeutendsten internationalen Blasmusikfestivals, engagiert. Mama und Oma nahmen für ihn den Preis "total aus dem Häuschen", wie sich der Vorsitzende des Bad Füssinger Musikvereines, Michael Stiglbauer erinnert.

Burgstallers musikalische Karriere erreichte mit dem Bachelor im Konzertfach, in Instrumental- und Gesangspädagogik sowie Schlagwerk an der Bruckneruniversität einen ersten Höhepunkt. Es folgte das Masterstudium an der Orchesterakademie Schlagwerk.

"Musik bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich kann mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen", sagt Burgstaller, der Schlagzeug spielt "seit ich denken kann". Ob er als Schlagzeuger oder Schlagwerker bezeichnet wird, "ist mir egal. Schlagwerker ist halt in den letzten Jahren aktuell geworden". Sogar den "prima la musica"-Bewerb hat er "vor vielen, vielen Jahren" gewonnen. Im Vorjahr ist er in die Fußstapfen seines Vaters Stephan als Kapellmeister einer der besten Musikkapellen des Innviertels, jener seiner Heimatgemeinde Schildorn, getreten. Dieses Amt mache ihm genauso viel Spaß wie das Unterrichten an den Landesmusikschulen Obernberg und Neufelden.

Auf die Frage, ob man nach so vielen Jahren intensivster Musik nicht irgendwann einmal die Nase voll hat und etwas anderes machen möchte, reagiert Viktor Burgstaller beinahe entrüstet: "Wirklich nicht. Und ich bin überzeugt, das bleibt so." Geübt werde täglich, mit ein, zwei Wochen Unterbrechung im Sommer.

"Aber auch da vergeht kein Tag ohne Musik", schmunzelt der Vollblutmusiker. Besonderen Spaß mache ihm das Mitwirken als Substitut – also Aushilfe – beim Brucknerorchester Linz und im Mozarteumorchester Salzburg sowie als Mitglied der Brassband Oberösterreich.

Und natürlich neuerdings Komponieren, auf dessen besonderen Geschmack er durch den Gewinn des "Bad Füssinger Marsches" gekommen sei.