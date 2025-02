Viertelfinale: UVC Ried ist am Samstag daheim zum Siegen verdammt

Das große Saisonziel, ein Platz unter den ersten drei, scheint für die Volleyballer des UVC McDonald’s Ried immer mehr außer Reichweite zu geraten. In der Viertelfinal-Serie gegen den UVC Graz liegen die Innviertler bereits mit 0:2 hinten. Nach der bitteren 0:3-Heimniederlage am vergangenen Sonntag musste sich die Mannschaft von Trainer Jiri Siller am Mittwochabend in Graz geschlagen geben. Wie schon vor drei Tagen konnten die Rieder beim 0:3 (20:25, 21:25, 24:26) keinen Satzgewinn für sich verbuchen. Aus Rieder Sicht war besonders der Spielverlauf im dritten Durchgang ganz bitter. "Wir haben schon mit 21:12 geführt und dann noch diesen Neun-Punkte-Vorsprung hergegeben", sagt UVC-Ried-Obmann Roman Lutz.

In der Best-of-Five-Serie haben die Grazer jetzt drei Matchbälle. Am morgigen Samstag (18 Uhr) heißt es für die Rieder im heimischen Volleydome beim dritten Spiel der Viertelfinal-Serie schon: "siegen oder fliegen". Mit einem Erfolg würden die Rieder ein viertes Spiel in Graz erzwingen. Um das kleine Volleyballwunder noch zu schaffen, benötigen die Rieder drei Siege in Folge. "Es ist ganz klar, dass wir jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen. Wenn uns jetzt nicht die Wende gelingt, ist die Serie vorbei, und die Play-offs sind für uns mehr oder weniger gegessen. Die Platzierungsspiele um die Plätze fünf bis acht wären für uns kein würdiger Abschluss der Saison, so ehrlich muss man sein", sagt Lutz und fügt hinzu: "Beim Volleyball zählt es in den Play-offs. Wenn wir es nicht schaffen, zu diesem Zeitpunkt auf höchstem Niveau zu spielen, dann kann man sich damit eine gute Grundsaison mehr oder weniger zerstören." Noch sei die Serie aber nicht vorbei, betont der UVC-Ried-Obmann. "Natürlich glauben wir noch dran. Ich weiß, was die Mannschaft kann. Wir müssen den Kopf freikriegen, denn ich denke, es ist eine mentale Sache. Zum Verlieren haben wir jetzt nicht mehr", sagt Lutz.

