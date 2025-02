Viertelfinal-Duell auf Augenhöhe: Der Heimvorteil soll Rieds Trumpf werden

"Ich bin schon im Krankenhaus, weil ich morgen operiert werde", sagte Felix Breit, Mittelblocker des UVC McDonald’s Ried, am Mittwochabend beim Anruf der OÖN. Gestern wurde der 30-jährige Rieder an der Nasenscheidewand operiert. Damit fällt Breit zumindest für die Viertelfinal-Serie gegen den UVC Graz aus. Das erste Heimspiel der Serie am kommenden Sonntag, 23. Februar (20.20 Uhr), wird Breit zu Hause vor dem Fernseher verfolgen müssen.

OÖN: Eine Operation an der Nasenscheidewand drei Tage vor dem ersten Viertelfinal-Spiel – wie kam es dazu?

Felix Breit: Ich habe diese Operation schon vor eineinhalb Jahren ausgemacht. Eine Verschiebung auf das Frühjahr oder den Sommer war aufgrund meines starken Heuschnupfens keine Option. Ehrlich gesagt, habe ich bei der Terminvereinbarung nicht gedacht, dass ich in dieser Saison noch in der Bundesliga spiele. Ich werde nach der Operation rund zwei Wochen im Krankenstand sein. Anschließend hoffe ich auf ein relativ rasches Comeback. Mein Ziel ist, diese Saison noch zum Einsatz zu kommen.

Wie bitter ist diese Konstellation für Sie?

Na ja, schon bitter. Ich stand im Grunddurchgang relativ viel auf dem Feld. Das letzte Spiel in Hartberg war sicher eines meiner besten heuer. Ich glaube nicht, dass ich in den Play-offs nur auf der Bank gesessen wäre. Aber ich muss es hinnehmen und kann natürlich damit leben, weil ich den Termin schon die ganze Saison lang kenne. Der Trainer weiß es schon länger, den Kollegen habe ich es eher kurzfristig gesagt.

Zurück zum Sportlichen. 13 Siege, fünf Niederlagen im Grunddurchgang und der vierte Platz. Ihr Resümee?

Aus unserer Sicht überragend, die engen Spiele konnten wir heuer für uns entscheiden. Wir haben auch gegen starke Mannschaften, wie Waldviertel, Graz und sogar Aich/Dob gewonnen. Hypo Tirol ist ganz einfach eine Klasse für sich. Dass wir gegen Hartberg keine Chance hatten, verstehe ich nicht ganz. Da wäre mehr möglich gewesen, aber man muss natürlich anerkennen, dass dort sehr gut gearbeitet wird.

Der UVC Ried lag lange auf dem zweiten beziehungsweise dritten Platz. Es wurde letztendlich doch nur der vierte Rang, wodurch es im Viertelfinale zum Duell gegen den Fünften Graz kommt. Wie schätzen Sie diese Serie ein?

Absolut ausgeglichen. Graz ist in den vergangenen Wochen immer stärker geworden. Alleine der Umstand, dass sie Aich/Dob mit 3:1 geschlagen haben, war ein echtes Ausrufezeichen.

In den Play-offs steigt jeweils die Mannschaft auf, die zuerst drei Spiele für sich entscheiden kann (Best-of-Five). In einem möglicherweise entscheidenden fünften Spiel hätte Ried Heimvorteil. Wie wichtig könnte das werden?

Der Heimvorteil könnte unser Trumpf werden. Der Volleydome war in den letzten Spielen des Grunddurchgangs sehr gut besucht, die Stimmung top. Wenig überraschend ist das erste Spiel schon unglaublich wichtig. Wer verliert, steht unter Druck.

Wie heiß ist die Mannschaft auf die Play-offs?

Jeder brennt auf diese entscheidende Phase. Wir haben zuletzt noch zwei Testspiele gegen Waldviertel absolviert. Es wird nichts dem Zufall überlassen, alles wurde auf diese Viertelfinal-Serie ausgelegt. Ich hoffe, dass die angeschlagenen Spieler alle rechtzeitig fit werden.

Sie haben von einer bisher "überragenden Saison" gesprochen. Wie würden Sie das bewerten, wenn man im Viertelfinale ausscheidet?

Wenn wir diese Serie auf Augenhöhe gegen Graz verlieren, dann war es unter dem Strich für uns eine schlechte Saison. Die Karten liegen auf dem Tisch: Erreichen wir das Halbfinale, ist es für uns eine Top-Saison. Wenn wir ausscheiden, wäre es trotz des starken Grunddurchgangs eine Flop-Saison. Aber so ist das im Leistungssport. Ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft das gegen Graz packen wird.

Wo werden Sie das Spiel am Sonntag verfolgen?

Vor dem Fernseher, zum Glück wird das Spiel auf ORF Sport+ übertragen.

Ihre Familie ist extrem volleyballbegeistert und hilft bei den Heimspielen in der Regel ehrenamtlich mit. Wird es also am Sonntag heißen: Felix – allein zu Haus?

Ja, so schaut es aus. Meine Schwestern sind im Ausland, meine Eltern werden in der Halle sein.

